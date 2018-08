Dazi, Usa: no Corea, Brasile e Argentina

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - I dazi sull'alluminio e l'acciaio sono ''appropriati e necessari'' per la sicurezza nazionale. Lo afferma l'amministrazione Trump garantendo allo stesso tempo esenzioni mirate a Corea del Sud, Argentina e Brasile.

Il Dipartimento del Commercio americano consente cosi' agevolazioni mirate per l'acciaio alla Corea del Sud e al Brasile e per l'alluminio all'Argentina.