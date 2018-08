Asta 6 miliardi Btp, tasso 10 anni al 3,25%

Il Tesoro ha collocato Btp per 6 miliardi con rendimento in crescita. Nel dettaglio, sul mercato sono stati collocati Btp a 5 anni per 3,75 miliardi ad rendimento lordo del 2,44%, in rialzo di 63 punti base. E Btp a 10 anni per 2,25 miliardi ad un rendimento lordo del 3,25% in rialzo di 37 punti base. La domanda è stata superiore all'offerta: nel primo caso per 7,94 miliardi (con un rapporto di copertura di oltre il doppio, pari a 2,12) e nel secondo per 3,97 miliardi (con un rapporto pari a 1,37).

Nelle aste di oggi il Tesoro ha collocato anche una tranche del CCTeu a 7 anni scadenza 15 settembre 2025 per 1,75 miliardi con un rendimento lordo in aumento al 2,31%, +55 punti base. Molto forte la domanda con un rapporto di copertura del 2,77%.

Collocata anche una tranche del CCTeu 'off the run' a 7 anni scadenza 15 ottobre 2024 ad un rendimento lordo del 2,32%.