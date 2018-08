P.a: sarà Teresa Alvaro a dirigere l'Agid

Sarà Teresa Alvaro il nuovo direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, favorendo lo sviluppo delle tecnologie informatiche nel Paese.

Secondo quanto apprende l'ANSA, il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha individuato il nuovo numero uno dell'Agid tra le 74 candidature esaminate seguendo l'apposito iter.

Nelle prossime ore verrà firmato il decreto di nomina e la Alvaro, che vanta nel suo curriculum 12 anni come responsabile informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si insedierà subito dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti entro 30 giorni dal decreto di nomina.(ANSA).