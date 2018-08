P.A: Bongiorno, 450.000 assunzioni prossimo triennio

Il Governo punta ad assumere nella pubblica amministrazione 450.000 persone nel prossimo triennio. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno su Zapping a Radio1 spiegando che si tratta della "stima sul turn over al 100%". "Escludo di fare infornate generalizzate - ha spiegato - le assunzioni sono mirate. Vorrei anticipare le assunzioni al 2019 ma sono quelle del triennio".

La giustizia - ha spiegato Bongiorno - "è paralizzata anche per la mancanza di personale amministrativo. Spero entro fine anno di dare risposta a questi soggetti". Il Governo punta a inserire nuove risorse "per far ripartire la giustizia".