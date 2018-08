Borsa: Europa gira in calo, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Girano in calo le principali borse europee mentre restano positivi i futures Usa in attesa dei dati sui mutui, sul Pil, i consumi e le vendite di case, che tradiscono però, secondo le stime, un rallentamento del ciclo economico. In calo a 275,1 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il tasso d'interesse ridotto al 3,13%, mentre il dollaro risale dello 0,2% a quota 1,16 sull'euro. Madrid (-0,82%) è la peggiore, preceduta da Londra (-0,59%), mentre Francoforte, Parigi e Milano cedono circa lo 0,1%. In calo il comporto delle telecomunicazioni con Iliad (-2,83%) e Tim (-2,22%) tra i titoli più colpiti insieme a Bt (-1,33%) e Vodafone (-1,15%). In campo bancario scivolano invece Standard Chartered (-1,58%), Barclays (-1,2%) e Mediobanca (-1,17%). Più caute Ubi (-0,5%) e Unicredit -0,43%). Sprint di Ferrari (+3,22%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Hsbc, scivolone di Royal Unibrew (-5,84%), titolare del marchio Ceres, dopo la raccomandazione di vendita di Handelsbanken.