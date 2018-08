Tria, critica 3% non significa superarlo

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Il rispetto del rapporto deficit Pil del 3% è stato criticato anche da chi lo ha inventato, "ma è molto diverso dal dire che lo supereremo". E' il messaggio del ministro dell'Economia Giovanni Tria in una conferenza stampa presso l'ambasciata italiana nel corso della missione in Cina.

Il ministro rispondeva ad una domanda su quanto affermato oggi da Di Maio in una intervista sul superamento del 3% per finanziare il reddito minimo. Nel confronto con l'Ue, ha poi aggiunto Tria, "non vedo grandi conflitti di mia competenza".