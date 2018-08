Oro: in Asia a 1.210 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - L'oro in Asia è quotato a 1.210 dollari per oncia con le ultime quotazioni sulla piazza di Singapore in rallentamento dopo aver toccato i massimi degli ultimi 15 giorni a 1212 dollari. Hanno pesato le parole dagli Usa del presidente Trump che hanno smorzato le aspettative di accordo a breve con la Cina nella guerra dei dazi.