Cucinelli:utile semestre sale a 23,8 mln

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Brunello Cucinelli ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi in crescita del 9% a 269,5 milioni di euro. Il margine operativo lordo è cresciuto dell'11,2% a 46,2 milioni e l'utile netto normalizzato, escluso il beneficio fiscale di 2 milioni di euro del 'Patent Box', è salito del 19,7% a 23,8 milioni. "Il buon andamento delle vendite autunno-inverno - commenta il presidente e amministratore delegato Brunello Cucinelli - ci porta a confermare la nostra positività per la seconda parte dell'anno".

"Immaginiamo - conclude - un 2018 in crescita a doppia cifra sia dell'Ebitda (Mol, ndr) che dei profitti".