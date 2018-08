Borsa: Milano giù con utility e banche

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Avvio debole per Piazza Affari, con banche ed utilities in affanno mentre il governo promette il pugno di ferro con i concessionari, non solo autostradali. Lo spread btp-bund risale a 283 punti dopo che il vice premier Luigi Di Maio ha parlato della possibilità di sfondare il 3% nel rapporto deficit-pil. Il Ftse Mib cede lo 0,87%, con A2A (-3,2%), Ubi (-2,1%) e Unipol (-1,7%) e Atlantia (-1,6%) in testa ai ribassi. Male anche Iren (-2%) che come A2A ed Enel (-0,93%) dispone di concessioni idroelettriche. In affanno Italgas (-1,90%) e Snam (-1,34%), che oggi ha annunciato un'intesa in Cina. Il rialzo dello spread pesa su Intesa (-1,4%), Banco Bpm (-1,4%) e Unicredit (-1,3%). Bene invece Exor (+2,23%) con Fca (+1,95%) e Cnh (+1,57%), che beneficiano come tutti gli automobilistici dell'intesa commerciale tra Usa e Messico. Positiva Carige (+1,08%) in vista della battaglia per la conquista del cda a settembre.