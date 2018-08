Borsa: Milano chiude ultima in Europa

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Piazza Affari non ce l'ha fatta a raggiungere la parità, complice l'inversione di rotta di Wall Street, ampliando il calo in chiusura allo 0,85% a 20.620 punti, in coda alle altre borse europee, alcune delle quali in rialzo, tra scambi in ripresa per 1,88 miliardi di euro di controvalore.

Complice lo spread oltre i 279 punti, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla tenuta entro il 3% del rapporto deficit/Pil a seguito di un'intervista del vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio. Ne hanno pagato le conseguenze i bancari Ubi (-2,95%), Unicredit (-2,61%) ed Mps (-2,71%), su nuovi minimi a 2,08 euro. Stabile Carige, con i soci pronti alla battaglia per il rinnovo del Cda all'assemblea del 20 settembre. Pesante Atlantia (-3,15%) insieme alle Astm (-2,69%) e Sias (-3,33%) del gruppo Gavio, dopo la conferma del Governo di rivedere tutte le concessioni.