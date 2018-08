Borsa: Europa sale con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Si confermano in lieve rialzo le principali borse europee sulla scia dei listini Usa. La migliore è Londra (+0,54%), che riapre dopo il week-end lungo del Bank Holiday, seguita da Parigi (+0,45%) e Francoforte (+0,21%). In parità Madrid (-0,06%), mentre Milano limita il calo allo 0,26%.

In calo a 275,3 punti lo spread Btp/Bund dopo le rassicurazioni del ministro del Tesoro Giovanni tria da Pechino, che ha sottolineato come criticare il 3% "è molto diverso dal dire che lo supereremo" per precisare quanto affermato dal vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio. In luce i titoli del comparto auto dopo un report di Credit Suisse che promuove Renault (+2,61%) alzandone il prezzo obiettivo. Sale Fca (+1,6%) mentre l'intenzione del Governo di rivedere tutte le concessioni penalizza Atlantia (-3,49%), Astm (-2,92%), Autostrade Meridionali (-1,92%) e Sias (-2%), insieme ai titolari di concessioni idroelettriche A2a (-3,37%), Enel (-0,91%), Hera (-2,68%) e Iren (-4,77%).