Borsa: Europa poco mossa, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Appaiono poco mosse le borse europee al traguardo di metà seduta, da Londra (+0,33%), che ha riaperto dopo il lungo week-end del Bank Holiday, a Parigi (+0,26%) e Francoforte (+0,12%). In lieve calo Madrid (-0,33%)e Milano (-0,64%), che si conferma in coda. Ridiscende a quota 276 punti lo spread Btp/Bund, con un rendimento dei titoli decennali al 3,31%, sopra la soglia psicologica del 3% varcata lo scorso 22 agosto. Positivi i futures su Wall Street in attesa di una lunga serie di indicatori, dalla bilancia commerciale con un saldo negativo previsto in aumento a 69 miliardi di dollari, dalle scorte all'ingrosso e al dettaglio all'indice Fed di Richmond fino agli indici della fiducia dei consumatori. Sotto pressione a Milano i concessionari autostradali all'indomani dell'audizione del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha confermato l'intenzione di rivedere le concessioni in essere.

Atlantia cede il 3,15%, Astm il 2,92% e Sias l'1,75%, invariata Autostrade Meridionali.