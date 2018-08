Borsa: Europa contrastata, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Appaiono contrastate le borse europee nel finale, con Londra (+0,59%) in testa dopo la chiusura festiva di ieri, seguita da Parigi (+0,36%) e Francoforte (+0,04%), mentre Madrid (-0,26%) e Milano (-0,58%) navigano in acque meno tranquille. In rialzo a 278,3 punti lo spread Btp Bund nonostante le rassicurazioni del ministro del Tesoro Giovanni Tria sul contenimento del deficit entro il 3% del Pil, a precisazione di quanto affermato dal vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio. A livello continentale un report di Credit Suisse favorisce Renault (+2,26%) e gli altri titoli automobilistici compresa Fca (+0,88%). Acquisti anche sul settore dei metalli, da Kaz Minerals (+8,32%) a Evraz (+6,47%), con l'oro sui massimi degli ultimi 15 giorni. Sotto pressione a Milano Atlantia (-3,25%), Astm (-2,58%), Autostrade Meridionali (-2,4%) e Sias (-3,16%) in vista di una revisione delle concessioni, che penalizza anche le utility A2a (-3,17%) e Iren (-2,2%). Giù Unicredit (-2,54%) ed Mps (-2%) che tocca nuovi minimi.