Borsa: bene Asia ma Trump frena Cina

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Seduta di timidi rialzi per le Borse asiatiche, che non riescono ad accodarsi al rally messo a segno da Wall Street in scia all'annuncio da parte di Donald Trump di negoziati bilaterali col Messico per un nuovo accordo commerciale. I listini asiatici sono stati indeboliti dalle dichiarazioni del presidente Usa, secondo cui "non è il momento" di parlare di intese con la Cina.

Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,1%, Seul dello 0,2%, Sydney dello 0,6%, mentre faticano i listini cinesi con Shanghai e Shenzhen (-0,3%) e Hong Kong (-0,1%). L'euro sale a 1,167 sul dollaro mentre il peso messicano è poco mosso, in attesa di maggiori dettagli sull'accordo con gli Usa.

Sulle Borse prevale un'intonazione positiva dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell ha rassicurato sul fatto che il rialzo dei tassi Usa non frenerà la crescita. Oggi sono attesi diversi dati dall'Italia (fiducia imprese, consumatori e prezzi alla produzione) e dagli Usa (bilancia commerciale e fiducia dei consumatori, tra gli altri).