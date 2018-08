Borsa: Milano rallenta, gira in negativo

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - La Borsa di Milano rallenta e gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,35% a 20.667 punti. A Piazza Affari sono deboli le banche mentre è piatta Atlantia. Lo spread tra Btp e Bund tedesco è in lieve rialzo a 283 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,15%.

In fondo al listino principale Unicredit (-1%). In rosso anche Banco Bpm (-0,8%), Banca Generali e Intesa (-0,7%), Mediobanca (-0,6%) e Bper (-0,5%). In controtendenza Carige (+2,2%), dopo la presentazione delle quattro liste per il rinnovo del cda in occasione dell'assemblea che si terrà il 20 settembre.

In calo anche il comparto delle concessionarie autostradali con Atlantia (-0,1%), Sias (-0,2%), Astm (-1%) e Autostrade Meridionali (-1,1%). In negativo anche i titoli legati al petrolio con Eni (-0,4%), Italgas (-0,5%) e Saipem (-0,2%) mentre è piatta Snam. In positivo Mediaset (+0,6%), nel giorno in cui parte l'Opa lanciata con F2i su Ei Towers ad un prezzo di 57 euro per azione.