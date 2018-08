Borsa: Milano rallenta dopo dati Ocse

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - La Borsa di Milano amplia il calo dopo i dati sulla crescita economica dei Paesi G7 diffusi dall'Ocse. Piazza Affari, in controtendenza rispetto agli altri listini europei, cede lo 0,6% a 20.606 punti appesantita dalle banche. Lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo a 276 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,11%.

In fondo al listino principale Unicredit (-1,6%). In calo anche Intesa (-1,1%), Banca Generali (-0,7%), Banco Bpm e Mediobanca (-0,6%), Ubi (-0,4%). In terreno positivo Carige (+2,2%), dopo la presentazione delle quattro liste per il rinnovo del cda in vista dell'assemblea del 20 settembre.

In rialzo Ei Towers (+0,1%) a 56,80, nel primo giorno dell'Opa lanciata da 2iTowers, il veicolo di F2i e Mediaset (+0,4%) ad un prezzo di 57 euro per azione. Gli altri titoli delle 'Torri' procedono in ordine sparso con il rialzo di Inwit (+2,3%) ed il calo di Rai Way (-0,5%).

Debole Atlantia (-0,1%) insieme ad Astm (-0,4%). In rialzo Autostrade meridionali (+1,1%), piatta Sias.