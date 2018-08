Borsa: Milano debole, giù Unicredit

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Piazza Affari conferma il calo (Ftse Mib -0,4%) nonostante i futures Usa positivi, dopo i dati sulla crescita economica diffusi dall'Ocse, poco favorevoli per l'Italia. In ulteriore rialzo lo spread Btp/Bund, che sfiora i 280 punti, con il rendimento dei titoli al 3,16%, a danno dei bancari, da Unicredit (-1,44%) a Intesa (-1%), Banco Bpm (-0,73%) e Bper (-0,47%). Fa storia a sé Carige (+2,2%) dopo la presentazione della 4/a lista per il rinnovo del Cda da parte del socio Raffaele Mincione, sostenuto anche dagli azionisti Gabriele Volpi e Aldo Spinelli. Lieve rialzo per Ei Towers (+0,18%) a 56,80, poco sotto ai 57 euro offerti da 2iTowers (F2i e Mediaset), nel primo giorno dell'offerta. Contrastate Inwit (+2,2%) e Rai Way (-0,65%). Debole Atlantia (-0,43%) insieme ad Astm (-0,34%) e Sias (-0,25%) e a differenza di Autostrade Meridionali (+1,19%) in attesa dell'audizione del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli alle commissioni parlamentari sul crollo del ponte Morandi di Genova.