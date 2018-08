Borsa: Milano chiude positiva con Fca

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Piazza Affari l'ha spuntata nel finale (Ftse Mib +0,27%) tra scambi ultrasottili, per 1,15 miliardi di euro di controvalore, per effetto del week-end prolungato di Londra. Sprint di Fca (+3,46%), per il duplice effetto delle trattative con Kkr per la cessione di Magneti Marelli e di un report di Morgan Stanley favorevole sul settore dell'auto, che ha favorito anche gli altri titoli europei. Sullo sfondo il rialzo di Wall Street dopo l'accordo preliminare tra Usa e Messico che rimpiazza il vecchio Nafta, annunciato dal presidente Usa Donald Trump in concomitanza con le chiusure dei listini in Europa. Acquisti anche su Moncler (+1,79%), Stm (+1,61%), in linea con i rivali e Atlantia (+0,92%), girata in rialzo nel finale dopo l'audizione in commissione Trasporti del ministro Danilo Toninelli.