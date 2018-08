Borsa: Europa prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte dall'effetto delle dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell sull'economia americana e sulla possibilità di un aumento graduale al rialzo dei tassi di interesse. I listini del Vecchio continente procedono in terreno positivo in scia con i rialzi dei mercati asiatici, nonostante resti irrisolto il nodo delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Stabile l'Euro sul dollaro a 1,1612 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Parigi e Francoforte (+0,3%) e Madrid (+0,2%). Chiusa Londra per una festività. In positivo i titoli tecnologici (+0,6%) con Nokia (+1%) e Logitech (+0,7%). Avanza anche il settore dell'energia (+0,5%) spinto da Lundin Petroleum (+3,8%) e Total (+0,6%).

Il comparto delle banche europee guadagna lo 0,1% con Raiffeisen (+2%), Barclays e Ing (+0,3%), Credit Agricole e Bnp Paribas (+0,2%).