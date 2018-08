Borsa: Europa accelera, Milano +0,22%

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Le Borse europee accelerano nel finale insieme ai listini Usa. In testa c'è Francoforte (+1,07%) seguita da Parigi (+0,9%), Madrid (+0,65%) e Milano (+0,22%), che ha invertito la rotta. Chiusa Londra per festività. Sugli scudi a Francoforte il colosso della distribuzione metro (+11,56%), insieme agli automobilistici Continental (+3,25%), dopo un report di Goldman Stanley sul settore dell'auto. Bene anche Volkswagen (+2,35%), Daimler (+2,39%), Fca (+2,95%) e Peugeot (+2,74%). In Piazza Affari lo spread a quota 278 punti penalizza Unicredit (-1,15%) mentre sale Carige (+2,2%), dopo la presentazione delle 4 liste per il rinnovo del Cda. Gira in positivo Atlantia (+0,24%), con l'audizione del ministro dei trasporti Danilo Toninelli in corso davanti alle commissioni parlamentari sul crollo del ponte Morandi di Genova.