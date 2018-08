Borsa: Asia chiude in rialzo dopo Fed

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano ad un possibile ulteriore aumento dei tassi d'interesse in Usa, così come ha lasciato intendere il presidente della Fed Jerome Powell, e con il nuovo record toccato venerdì da Wall Street.

Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo dello 0,88% e si assesta sui massimi in 2 mesi. Lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a un livello di 111,20, e sull'euro poco sopra quota 129. A mercati ancora aperti marciano in terreno positivo Hong Kong (+2%), Shanghai (+1,7%), Shenzhen (+2,4%), Seul (+0,2%) e Mumbai (+1%).

Sul fronte macroeconomico attesi oggi i dati della fiducia delle imprese in Germania e dagli Stati Uniti gli indici delle attività nazionale e quello manifatturiero. Tra i listini europei oggi Londra è chiusa per una festività.