Walt Disney World, salario minimo 15 dlr

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Aumento dei salari in vista per i dipendenti di Walt Disney World. La società di Topolino ha raggiunto un accordo con un gruppo di sindacati per alzare il salario minimo a 15 dollari l'ora entro il 2021. L'intesa arriva al termine di mesi di trattative. I sindacati, che rappresentano 38.000 dipendenti, si dicono soddisfatti, definendo l'accordo "storico".