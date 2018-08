Borsa:Europa torna a salire,Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Riprendono a salire le principali borse europee nel finale, sulla scia del rialzo degli indici Usa. Milano (Ftse Mib +0,7%) si conferma in testa, seguita da Madrid (+0,32%), Parigi (+0,29%), Londra (+0,23%) e Francoforte (+0,22%). In rialzo lo spread Btp/Bund a 278 punti, mentre il dollaro scende dello 0,6% a quota 1,16 sull'euro. Secondo il presidente della Fed Jerome Powell, che dal summit di Jackson Hole ha rilanciato il "graduale rialzo dei tassi" a seguito di una crescita economica che "continuerà", "non sembrano esserci elevati rischi di un surriscaldamento dell'economia".