Borsa: Milano regina d'Europa (+0,6%)

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Piazza Affari si conferma regina d'Europa in attesa dell'avvio di Wall Street, con i futures in rialzo nel giorno in cui la Fed apre il simposio di Jackson Hole, alla presenza di tutti i banchieri centrali mondiali.

L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,6% a 20,732 punti trascinato da Fca (+3%), sull'onda lunga dell'interesse di Kkr per Magneti Marelli, nonostante il taglio del prezzo obiettivo da 23 a 21 euro da parte degli analisti di Morgan Stanley, che confermano però la raccomandazione di sovrastimare il titolo rispetto al peso sul paniere di Borsa. In luce pure Tenaris (+2,26%), Leonardo (+2,03%), Stm (+1,77%) e Ferrari (+1,44%), mentre è poco mossa Atlantia (+0,27%). Scivolone di Pirelli (-2,55%), sull'onda lunga del taglio delle stime sull'anno di Continental di due giorni fa e di Snam (-2,26%). Bene Unicredit (+0,95%) su un ritorno di fiamma di ipotesi di fusione con la francese SocGen (+1,27%). Sprint di Carige (+3,37%), all'indomani della presentazione della lista Malacalza per il nuovo Cda.