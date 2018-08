Borsa: Europa prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - A metà seduta le Borse europee proseguono in terreno positivo e Piazza Affari è il miglior listino (+0,5%). I mercati non sembrano preoccupati per lo stallo tra Usa-Cina e attendono il discorso del presidente del Fed Jerome Powel a Jackson Hole. L'euro marcia a 1,1572 sul dollaro a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cresce dello 0,2%, bene Parigi e Madrid (+0,4%), Londra e Francoforte (+0,2%), sostenuti dai titoli tecnologici, energia e finanza (+0,5%). In calo le tlc ed il settore immobiliare (-0,1%).

A Milano salgono le auto con Fca (+3%) sull'interesse di Kkr per Magneti Marelli, Ferrari (+1,6%), Exor (+1,2%) e Cnh (+0,7%). Avanzano le banche con Carige (+1,1%), dopo che il cda è decaduto e le liste per il nuovo board, Ubi (+0,9%), Unicredit (+0,6%). Riduce il rialzo iniziale Atlantia (+0,2%) mentre soffrono gli altri concessionari autostradali tra cui Sias (-2%) e Astm (-1,3%). Positiva Tim (+0,2%) anche se schiacciata sulla soglia dei 60 centesimi.