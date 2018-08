Borsa: Europa fiacca con Powell su tassi

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Rallentano il passo le principali borse europee dopo la dichiarazione del presidente della Fed Jerome Powell sulla crescita economica che rende "appropriato un graduale aumento dei tassi" al summit di Jackson Hole. Milano (Ftse Mib +0,43%) resta in testa davanti a Madrid (+0,2%), e Parigi (+0,09%), mentre Londra (+0,03%) si porta sulla parità e Francoforte (-0,09%) gira in negativo. Positivi gli indici Usa (+0,33% Dow Jones e +0,62% Nasdaq). In luce l'assicurativo inglese Old Mutual (+3,18%) ed Fca (+2,8%), deboli invece Pirelli (-3,23%) e British American Tobacco (-2,67%).