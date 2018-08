Borsa: Asia in ordine sparso con dazi

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Borse asiatiche in ordine sparso con gli investitori che appaiono prudenti in attesa dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powel al simposio di Jackson Hole. Sullo sfondo restano sempre i timori di una guerra commerciale dopo il sostanziale stallo tra Stati Uniti e Cina al termine di due giorni di dialogo tenuti a Washington.

Tokyo ha concluso le contrattazioni in rialzo dello 0,85%.Sul mercato valutario lo yen si indebolisce a quota 111,40 sul dollaro, e a 128,80 sull'euro. In positivo anche Shanghai (+0,41) e Seul (+0,46). In calo Hong Kong (-0,20%) e Mumbai (-0,15%) mentre è piatta Shenzhen (-0,01%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati del Pil in Germania, l'indice della fiducia dei consumatori in Francia e gli ordini di beni durevoli dagli Usa.