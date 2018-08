Fincantieri, pronti a rifare il ponte

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - "Fincantieri è in grado di ricostruirlo il ponte, ma nessuno per il momento ce lo ha chiesto". Lo ha detto l'Ad di Fincantieri Giuseppe Bono in visita allo stabilimento di Ansaldo Energia che è stato sfiorato dal crollo di ponte Morandi. "Fincantieri ha tutte le capacità e le conoscenze per costruire un'opera di questo genere. ne stiamo facendo quattro in Belgio". (ANSA).