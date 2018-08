Borsa: Europa galleggia dopo Bce

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Borse europee piatte dopo i verbali della Bce dai quali emerge che il protezionismo è la principale minaccia alla crescita. Gli investitori attendono il simposio di Jackson Hole che inizierà domani. Sul fronte monetario l'euro prosegue a 1,1578 sul dollaro a Londra.

In lieve rialzo l'indice d'area Stoxx 600 (+0,1%). Piatte Londra (+0,03%), Francoforte (-0,03%) e Madrid (-0,09%). In terreno positivo Parigi (+0,1%) mentre prosegue in calo Piazza Affari (-0,4%). Nel Vecchio continente in rialzo il settore tecnologico (+1%) dove si mette in mostra Nokia (+1,3%). In positivo il settore energia (+0,4%) con il prezzo del petrolio poco mosso. In rosso la finanza (-0,3%) con Deutsche bank (-1,9%).

A Piazza Affari in calo gli istituti di credito con Mediobanca (-2,1%), Unicredit (-1,6%), Ubi (-1,1%). Soffrono anche Italgas (-1,9%), Tim (-1,8%) e le concessionarie autostradali con Astm (-2,4%), Sias (-1,5%) e Autostrade Meridionali (-0,4%). Gira in positivo Atlantia (+0,4%).