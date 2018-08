Borsa: Europa fiacca, Milano maglia nera

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Seduta senza smalto per le Borse europee, che smarriscono i rialzi frazionali dell'avvio in scia agli indici deludenti pmi dell'Eurozona. Milano indossa la maglia nera con il Ftse Mib che cede lo 0,3% mentre Francoforte e Londra sono piatte, e Parigi e Madrid avanzano dello 0,1%. Lo spread btp-bund è in calo di tre punti base a quota 268.

Gli investitori restano in attesa della pubblicazione dei verbali della Bce a metà seduta e dei dati macro americani, tra cui indici pmi e sussidi di disoccupazione. Oggi prende il via il simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole e domani parlerà il presidente della Fed, Jerome Powell.

Sul listino milanese arranca Mediobanca (-1,74%), nuovamente oggetto di indiscrezioni di un possibile assalto del fondo Elliott, complice il possibile disimpegno di Unicredit (-1,33%) dal patto. Atlantia resta debole (-0,36%) nonostante l'ipotesi di nazionalizzare Autostrade stia perdendo consenso all'interno del governo. Bene invece Pirelli (+2,3%) e Tenaris (+2,3%).