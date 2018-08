Borsa: Asia poco mossa, sale il dollaro

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Borse asiatiche poco mosse in una seduta caratterizzata dal rialzo del dollaro, dopo che la Fed ha confermato di voler procedere lungo la strada di un aumento graduale dei tassi. Tokyo è salita dello 0,22%, Seul avanza dello 0,35%, Shanghai dello 0,45% e Shenzhen dello 0,61%. Sydney ha ceduto lo 0,34%, indebolita dalla crisi che investe il premier Malcolm Turnbull, Hong Kong arretra dello 0,51%.

I mercati guardano con attenzione alle vicende legali che assediano il presidente Usa Donald Trump e ai negoziati in corso tra Cina e Usa per disinnescare una guerra commerciale che oggi ha visto entrare in vigore dazi reciproci per 16 miliardi di dollari. Ma c'è attesa anche per il tradizionale simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, dove il presidente della Fed, Jerome Powell, parlerà domani.

L'euro viene scambiato a 1,156 sul dollaro, in calo dello 0,2% a Tokyo. Il petrolio è poco mosso. Attesi oggi gli indici pmi dell'Eurozona e degli Usa, i dati sui sussidi in America e i verbali della Bce.