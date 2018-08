Bce: Angeloni, rischi da aumento spread

"Le banche italiane hanno sofferto sui mercati e le perdite subite sui titoli di Stato hanno eroso il loro capitale di base. Ad oggi lo shock negativo è stato assorbito senza avere un impatto sui costi e l'erogazione del credito, ma è improbabile che ciò possa continuare se lo spread aumenta ancora". Così l'esponente del consiglio di Vigilanza della Bce, Ignazio Angeloni, in una intervista ad Euromoney l'8 agosto scorso e pubblicata oggi dalla Bce, avvertendo che "una stretta sul credito metterebbe a repentaglio la ripresa" in Italia, "già fragile per altri motivi".