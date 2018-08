Enel: via lavori impianto solare Ngonye

Enel Green Power (Egp), la divisione globale per le energie rinnovabili del gruppo Enel, ha avviato i lavori di costruzione di Ngonye, un impianto solare fotovoltaico in Zambia da 34 Mw, con un investimento di circa 40 milioni di dollari, in parte finanziato mediante un accordo siglato con la Industrial Development Corporation (Idc) del Paese africano. Lo rende noto la società, spiegando che l'impianto, il primo del gruppo nello Zambia, "a regime dovrebbe produrre circa 70 Gwh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 45.000 tonnellate di CO2".

"L'avvio della costruzione dell'impianto solare di Ngonye rappresenta un nuovo traguardo per il rafforzamento della presenza del Gruppo Enel nel continente africano, dove siamo già il primo operatore privato per le rinnovabili in termini di capacità installata", ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power.

Il completamento dell'opera è atteso nel primo trimestre del 2019.