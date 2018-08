Data base calcio è italiano, +30% ricavi

(ANSA) - RIMINI, 22 AGO - La maggior piattaforma mondiale per lo 'scouting' dei giocatori di calcio e l'analisi dei dati delle squadre è italiana, si chiama Wyscout, è nata a Chiavari dove ha ancora la sede e sta cominciando a vedere una redditività interessante, con 400 persone impiegate nel mondo. "I ricavi aumentano del 30% all'anno e per il 2018 stimiamo di raggiungere un margine operativo lordo di un milione", spiega all'ANSA il fondatore Matteo Campodonico.

E' una realtà ancora 'piccola' (il fatturato è di circa 11 milioni) ma è in pareggio dopo un grosso investimento industriale e può guardare a una quotazione in Borsa, "con obiettivo per ora più logico nell'Aim", afferma a margine del Meeting di Rimini Campodonico che, con manager e soci-amici, detiene il 40% mentre l'investitore principale è Antonio Gozzi, a capo del gruppo industriale Duferco e presidente dell'Entella, la squadra della cittadina ligure. I margini di crescita sono ampli, con solo il 7% dei ricavi generato in Italia, dove tutta la Serie A è cliente.