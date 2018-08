Borsa:Europa risale,Milano ultima(-0,3%)

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Riacquistano smalto le principali borse europee a metà seduta, dopo una sbandata a seguito delle nuove minacce del presidente Usa Donald Trump sui dazi, che hanno fanno girare in negativo i futures americani. Milano (-0,32%) è ultima dietro a Madrid (+0,1), Francoforte (+0,12%), Londra (+0,31%) e Parigi (+0,33%). In rialzo a 269,5 punti lo spread Btp/Bund, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali dell'ultimo Comitato federale della Fed, diffusi in serata, e sul summit di Jackson Hole di venerdì e sabato. Il ribasso delle stime sul Mol di fine anno pesa su Continental (-12,41%), che trascina anche Pirelli (-4,45%), Michelin (-4,96%) e Nokian (-2,59%). Bene il telefonico olandese Altice (+8%), il tecnologico danese Gn Store (+6,3%) e il farmaceutico belga Argenx (+4,97%). In Piazza Affari cede Atlantia (-3,07%%), che riunisce oggi il Cda. Contrastate Acs (+0,66% a Madrid) e Hotchief (-0,79% a Francoforte), che controllano Abertis insieme alla stessa Atlantia.