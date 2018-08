Borsa:Europa contrastata, Milano stabile

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee dopo le nuove minacce del presidente Usa Donald Trump sui dazi, che fanno girare i futures Usa in negativo. Milano (+0,06%) azzera il rialzo, cedono Madrid (-0,14%) e Londra (-0,1%) alle prese con la Brexit, e salgono con moderazione Parigi (+0,27%) e Francoforte (+0,31%). In calo a 261,5 punti lo spread Btp/Bund, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sui verbali dell'ultimo Comitato federale della Fed, diffusi in serata, e sul summit di Jackson Hole di venerdì e sabato. Rialzi per il farmaceutico belga Argenx (+5,73%), spinto da una nuova licenza, e per il telefonico olandese Altice (+4,64%), da alcuni giorni sotto i riflettori. Effetto conti semestrali per il tecnologico danese Gn Store (+4,34%), mentre la banca danese Jyske (-4,56%) sconta report di analisti e l'allevatore di salmoni Marine Harvest (-2,68%) il taglio sulle stime per l'intero 2018. In Piazza Affari tenta il terzo rimbalzo dal crollo del ponte Morandi Atlantia (+0,53%).