Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Le Borse europee chiudono deboli rialzi con le nuove minacce che arrivano dagli Usa per dazi sulle automobili prodotte nell'Ue. Gli investitori guardano con timore alle difficoltà di Donald Trump dopo l'ammissione di colpevolezza del suo ex legale personale. Sul fronte monetario l'euro si attesta a 1,1593 sul dollaro a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 chiude piatto (-0,03%). In rialzo Londra (+0,11%), Parigi (+0,22%) e Madrid (+0,33%). Piatta Francoforte (+0,01%).