Imprese, pochi giovani, comandano over50

L'Italia non è un Paese per giovani.

E nemmeno le imprese lo sono. Secondo quanto emerge dall'elaborazione Unioncamere-InfoCamere sulle persone con carica di amministratore nelle aziende italiane, negli ultimi cinque anni gli under 50 al comando sono andati progressivamente diminuendo. Tra marzo 2013 e marzo 2018 gli amministratori sono aumentati di circa 48mila unità, ma se aumentano in modo consistente gli ultracinquantenni e addirittura gli ultrasettantenni, continuano invece a diminuire i giovani coinvolti nelle 'stanze dei bottoni'. Nel 2018 gli amministratori con più di 50 anni sono 2,3 milioni, il 61% del totale (erano il 53,3% nel 2013) mentre gli under 50 sono non arrivano a 1,5 milioni, pari al 39%, contro il 46,7% di cinque anni fa.