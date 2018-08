Borsa:Milano chiude a +1,5%, bene Saipem

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Piazza Affari ha chiuso in rialzo in testa alle consorelle europee (Ftse Mib +1,53%), tra scambi fiacchi per 1,6 miliardi di euro di controvalore, spinta da Saipem (+6,98%) dopo nuove commesse in Africa per 700 milioni di dollari, che portano il totale degli ultimi due mesi a 1,5 miliardi. In luce, con lo spread Btp/Bund in calo a 262,79 punti e i rendimenti sotto al 3%, i bancari Ubi (+4,07%) e Intesa (+3,39%), insieme a Poste (+3,17%), Bper (+2,22%) e Unicredit (+2,12%). Nuovo rimbalzo di Atlantia (+2,52%), il secondo dal crollo del ponte Morandi dello scorso 15 agosto. Il titolo è salito fino al 4%, toccando quota 19 euro, per poi ridiscendere a 18,9 euro nel giorno della prima riunione del Cda di Aspi dalla tragedia di Genova. Gli investitori guardano alle divisioni in seno alla maggioranza e alle perplessità degli analisti sulla revoca della concessione autostradale e hanno premiato anche la Astm (+4,75%) e la Sias (+3,34%) del gruppo Gavio.