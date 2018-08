Borsa: Milano sale, sprint Saipem

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Piazza Affari si conferma in rialzo in vista dell'avvio degli scambi Usa, con l'indice Ftse Mib (+1,43%) in testa agli altri listini europei. In luce Saipem (+5,86%), con le nuove commesse da 700 milioni di dollari in Guayana e in Congo, mentre Ubi Banca (+2,9%), Poste (+2,79%), Intesa (+2,35%) e Unicredit (+2,05%) sono spinte dal ribasso dello spread a quota 265 punti base, con il rendimento dei titoli al 2,96%, al di sotto della soglia psicologica del 3%.

Riduce il rialzo Atlantia (+2,2%), salita fino al 4%, nel giorno in cui si riunisce il Cda di Aspi. Gli investitori guardano alle divisioni in seno alla maggioranza sul futuro della concessione autostradale, dopo la lettera inviata dal Governo alla concessionaria, e ai dubbi di diversi analisti, con l'ipotesi di una rimodulazione per evitarne lo scioglimento.

Ancora debole Ferragamo (-0,92%) insieme a Moncler (-0,89%), Campari (-0,68%) e Cnh (-0,44%). Tra i minori sprint di Fiera Milano (+8,2%), debole invece Nova Re (-4,44%).