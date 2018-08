Borsa: Europa apre debole

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Le Borse europee aprono deboli dopo le critiche del presidente Donald Trump alla Fed ed in attesa di conoscere i verbali dell'ultimo comitato federale. Gli investitori sembrano essere più cauti in vista della ripresa dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. Sul fronte monetario l'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,1518 a Londra.

In terreno negativo l'indice d'area Stoxx 600 (-0,10%). In calo Londra (-0,12%) e Parigi (-0,14%) mentre sono piatte Francoforte (-0,09%) e Madrid (-0,03%).