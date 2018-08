Borsa:Asia in ordine sparso,Tokyo -0,32%

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Borse Asiatiche in ordine sparso in apertura di settimana, in vista dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed previsti per dopodomani e dell'incontro annuale della Banca Centrale Usa di venerdì 24 e sabato 25 agosto a Jackson Hole nel Wyoming, alla presenza di tutti i banchieri centrali del mondo, con lo spettro di un nuovo rialzo dei tassi a settembre nonostante le tensioni sui dazi tra Usa, Cina e Turchia. Tokyo ha ceduto lo 0,32%, Taiwan ha guadagnato lo 0,08%, Seul lo 0,04% e Sidney lo 0,09%. Positive Hong Kong (+1,04%) e Shanghai (+0,53%) ancora aperte insieme a Seul (+0,78%). In rialzo i futures sull'Europa e su Wall Street in assenza di dati macroeconomici significativi. Sulla piazza di Tokyo, nonostante il lieve rialzo del dollaro sullo yen, hanno ceduto i i titoli dei grandi esportatori, da Sony (-0,66%) a Toyota (-0,63%), da Panasonic (-0,62%) a Isuzu (-0,59%) e Kawasaki (-0,32%).