Borsa: Milano riduce calo con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Riduce il calo Piazza Affari (Ftse Mib -0,8%) spinta da Atlantia (+5,85%) che si conferma in rimbalzo dopo lo scivolone del 22% della vigilia, seguita a distanza da Sias (+1,15%), deboli invece Astm (-0,45%) e Autostrade Meridionali (-0,4%). Acquisti su Mediaset (+1,25%), A2a (+0,66%) e Finecobank (+0,5%), mentre scivolano le banche a partire da Mps (-4,2%), congelata anche per eccesso di volatilità, Ubi Banca (-3,62%), Banco Bpm (-2,41%) e Bper (-2,67%) insieme a Leonardo (-2,54%), con lo spread sopra quota 285 punti. Debole Intesa Sanpaolo (-1,21%), più cauta invece Unicredit (-0,52%), che ha già scontato la crisi turca nelle sedute precedenti. Segno meno per Stm (-2,97%), Saipem (-2,5%) e Mediolanum (-2%), insieme a Fca (-1,03%) ed Eni (-0,77%).