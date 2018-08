Borsa: Milano perde ma Atlantia +5,3%

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Esordio negativo per il Ftse Mib sulla Borsa di Milano. L'indice dei titoli a maggiore capitalizzazione perde lo 0,46%. A spiccare è il rimbalzo di Atlantia. Dopo il tracollo del 22% seguito ieri all'annuncio del Governo dell'intenzione di ritirare le concessioni autostradali, come conseguenza del crollo del Ponte di Genova, oggi il titolo balza del 5,3% dopo essere stato anche bloccato per eccesso di rialzo.

In scia tutti gli altri titoli del comparto, come Astm del gruppo Gavio (+0,2%), Sias (+1,2%) e Autostrade Meridionali (+0,8%). In crescita anche Terna (+0,3%), Mediaset (+0,15%).

Soffrono Stm (-2,1%), Buzzi (-2%), Saipem (-1,72%).