Borsa, Milano giù con Ubi, bene Atlantia

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Piazza Affari conferma il calo a metà seduta (Ftse Mib -1,08%), con i titoli bancari sotto pressione in concomitanza con il rialzo dello spread fino a 286 punti base, mentre rimbalza Atlantia (+2,57%), congelata anche per eccesso di rialzo, dopo lo scivolone del 22% della vigilia a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova lo scorso 14 agosto. In luce la Sias (+1,4%) del Gruppo Gavio, mentre Astm è invariata. Soffrono Ubi Banca (-4,05%), Banco Bpm (-3,57%), Bper (-3,11%) ed Mps (-4,65%). Debole anche Intesa (+1,77%), più cauta invece Unicredit (-0,63%). Giù Mediolanum (-2,41%), Stm (-2,05%) ed Fca (-1,76%), insieme ad Autogrill (-0,76%), controllata al 50,1% da Edizione, la holding dei Benetton, tramite la controllata Schematrentaquattro.