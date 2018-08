Borsa: Milano chiude in calo con Ubi

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Seduta piuttosto campale per Piazza Affari, che ha chiuso in calo (Ftse Mib -0,53%) in coda alle altre borse europee, poco distanti dalla parità, tra scambi quasi nella norma del mese di agosto, per 1,89 miliardi di euro di controvalore contro i 2,65 miliardi di ieri. Il rialzo dello spread a 282,56 punti ha pesato sui bancari Mps (-4,72%), con neanche 100mila titoli passati di mano, Ubi Banca (-3,53%), Banco Bpm (-2,95%), Bper (-2,18%) e Intesa (-0,77%), più cauta invece Unicredit (-0,48%), che ha già scontato la crisi turca oggi tornata d'attualità. Rimbalzo di Atlantia (+5,68%) dopo lo scivolone del 22% della vigilia, che ha recuperato 770 milioni di capitalizzazione dopo aver perso 4,2 miliardi a seguito del crollo del Ponte di Genova. Vivaci gli scambi per oltre 11,5 milioni di pezzi, pari all'1,4% del capitale, contro i 33 milioni della vigilia. Acquisti su Cnh (+1,15%), i cui mezzi saranno ampiamente usati per lo sgombero e la ricostruzione a Genova, Mediaset (+0,95%) e Finecobank (+0,34%).