Borsa: Europa in calo, Milano -1%

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Borse europee deboli nel finale insieme a Wall Street, dopo l'indice della fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan al di sotto delle stime, mentre resta la tensione sulla lira turca, a seguito dello scontro tra Ankara e Washington sui dazi. Milano (Ftse Mib -0,8%) è la peggiore dietro a Francoforte (-0,45%), Parigi (-0,29%), Madrid e Londra (-0,2% entrambe). Prosegue il rimbalzo di Atlantia (+5,27%) dopo lo scivolone della vigilia a seguito del crollo del Viadotto Morandi di Genova. Il titolo è stato posto sotto osservazione da S&P in vista di un possibile ribasso del rating per i contenziosi con le famiglie delle vittime e con il Governo sulla concessione. Risale anche la Sias (+1%) del Gruppo Gavio, e riduce il calo Acs (-1,35% a Madrid) a differenza di Hotchief (-1,5% a Francoforte), che insieme ad Atlantia controllano la spagnola Abertis. Sotto pressione Air France (-4,31% a Parigi) per il rischio di nuovi scioperi dopo l'arrivo del nuovo Ad Benjamin Smith.