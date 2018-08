Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Chiusura in rialzo per le Borse europee. Gli investitori guardano con ottimismo alla ripresa del dialogo tra Usa e Cina sul fronte dei dazi. Sul fronte monetario è in rialzo l'euro sul dollaro a 1,1386 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,46%. Bene Parigi (+0,83%), Londra (+0,78%), Francoforte (+0,61%) e Madrid (+0,43%).