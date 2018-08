Crollo ponte: Atlantia in Borsa -4,5%

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova forte corrente di vendite in Borsa su Atlantia, controllante di Autostrade per l'Italia: il titolo, fino a quel momento piatto in Piazza Affari, è stato sospeso in asta di volatilità. Ora è tornato agli scambi cedendo il 4,5 per cento.