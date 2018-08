Cgia, volano aziende cinesi

(ANSA) - VENEZIA, 14 AGO - Se i titolari d'azienda italiani faticano a lasciarsi alle spalle le difficoltà economiche subite in questi ultimi anni, l'imprenditoria straniera presente da noi, invece, gode di buona salute. Almeno in termini di numerici. Al 31 dicembre 2017, fa sapere l'Ufficio studi della Cgia, gli imprenditori stranieri che operano in Italia hanno toccato quota 805.477 (+ 2,5% rispetto al 2016) e l'etnia più numerosa è diventata quella cinese. Alla fine dell'anno scorso, infatti, gli imprenditori cinesi alla guida di una attività in Italia erano 80.514, seguiti da 79.391 marocchini, da 77.082 romeni e da 46.974 albanesi.